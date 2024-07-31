美食展8/2登場 飯店殺很大

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全台最大餐飲展銷盛會「台灣美食展」將於8月2日至5日於台北世貿一館登場。台灣觀光協會表示，今年美食展參展規模達600格攤位，回歸參展比例達7成，另有3成首度參展的廠商，目標參觀人次希望突破10萬，包括天成、圓山、晶華、美福與大地等多家飯店推出展場限定優惠，住房最低下殺二七折起。

台灣觀光協會今年集結全台各地米其林必比登推薦餐廳、在地美食、物產、新鮮食材和金牌廚師，規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區共600格攤位規模。更有廚藝教室，觀展民眾可以近距離聽廚師分享料理創作理念、動手學做菜。

台灣美食展一大亮點是邀請到多家米其林必比登推薦餐廳參展，包括台中滬舍餘味、羅家古早味、膳馨民間創作料理，台南鮮蒸蝦仁肉圓、東香台菜海味料理、田媽媽長盈海味屋等餐廳參展，現場民眾還可向米其林廚師學做菜。

為搶攻下半年餐飲與旅宿商機，台灣美食展參展單位都推出「殺手行銷級」優惠方案，海霸王推出超值下殺美食券5.1折起，原價4,500元展場限定懷念料理極品美食券，每日限量20組只要2,500元。天成飯店招牌四人烤鴨合菜原價5,808元、優惠價3,600元、約6.2折，天成世貿國際會館翠庭餐廳，粵式港點兌換券只要750元，可兌換總價1,474元的六道港點、約51折。

此外，晶華酒店祭出高達2.7折的「全家愛旅行」城市度假住宿券方案，原價29,799元，特價只要7,999元。台北美福大飯店帶來暢饗台、日、義、港美饌「超值美食通用券」每張最優惠55折3,300元，一泊一食住宿券最低39折，每人2,499元起。大地酒店推出「美食溫泉三重饗宴一泊三食住宿券」，下殺只要53折，一券從早餐享受到晚餐。台北、高雄圓山大飯店聯合推出住宿券2.7折起、星級美饌餐券7.1折起。