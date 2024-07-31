普渡便利拜 超商中元搶商機

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農曆7月將至，繼超市量販業提前備貨分散採購人潮之後，就近買的超商業亦推出便利拜的代客普渡箱組以及線上線下箱購預訂，估計可望帶動1～2成業績成長。

統一超商7-ELEVEN今年主打「精緻化」普渡提案推出特色主題專案價，線上線下整合全台逾7,000家門市與i預購、i划算等多元服務管道，提供鄰近小家庭、單身族與公司行號採買需求，預購更首度與知名宮廟合作「代辦毛孩普渡」，憑三大支付工具購買12大指定品類商品，享有單筆滿額立折優惠、最高現省550元，預計帶動相關類別業績成長2成。

7-ELEVEN觀察，往年中元節搭上暑假出遊旺季，帶動泡麵、飲料、零食等類別業績較前一季成長1成，今年又有奧運賽事，民眾宅家食飲需求提升，加上小家庭、單身族逐漸普及化，預計8月2日至8月4日限時三天推出三支付滿額立折活動，購買13大類別指定商品，包含禮盒、CITY系列等，選用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元。

此外，門市也祭出進口泡麵任選第2件6折、多包裝飲料最低7折起等優惠，今年再度攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮推出「代客普渡服務」，一次完成代辦、代拜、代捐整合服務，更更首度與鎮瀾宮合作「代辦毛孩普渡」。

全家便利商店瞄準普渡祭祀商機，開賣五款便利好買的「中元福箱」，共有3款三麗鷗聯名福箱及兩款家用宮廟福箱。

電商平台「全家行動購」則瞄準企業團拜大宗採購需求，主打箱購飲料團購組合777元、餅乾零食自由配999元起的超值優惠價，家戶祭祀採購需求，則開賣兩款家用宮廟福箱，內含飲料、餅乾、罐頭、袋麵、米、調味料、養生飲等12至14項家戶商品，價格在699～799元。

針對企業團拜的大宗採購需求，「全家」電商平台「全家行動購」則精選30款箱購飲品推出團購優惠價，像午後時光阿薩姆奶茶等任五箱只要777元起，黑松FIN補給飲料、黑松沙士、來一客杯麵、津津蘆筍汁均可組合搭購.