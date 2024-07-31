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颱風季到 太陽光電客戶關懷計畫啟動

國泰產險提醒3大防颱措施：應注意零件有無鬆脫或鏽蝕、纜線有無過長懸垂、電氣設備有無淹水損壞疑慮

  • 工商時報 郭亞欣
●國泰產險全面啟動「太陽光電客戶關懷計畫」，以專業的損害防阻服務，協助太陽光電業者案場安全巡檢，藉此找出風險點並提供改善建議。圖／國泰產險提供
●國泰產險全面啟動「太陽光電客戶關懷計畫」，以專業的損害防阻服務，協助太陽光電業者案場安全巡檢，藉此找出風險點並提供改善建議。圖／國泰產險提供

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颱風季來襲，太陽光電產業相關裝置設施、面板搭建等，是否做好風險管理與保險規劃，是項重要課題，然而受極端氣候影響，台灣「平均風速」有顯著提升，今年4月就曾發生太陽光電板在無颱風侵襲、瞬間風速約8級的情況下，被掀翻並造成數千萬元損害的案例。尤其颱風季來臨，國泰產險「能源產業團隊」全面啟動「太陽光電客戶關懷計畫」，提醒太陽光電業者三大防颱注意事項：一、太陽光電板在風力作用下，易發生震動現象，應注意金屬扣件、壓板、螺栓有無鬆脫、變形、金屬疲勞或鏽蝕等情形。二、纜線有無過長懸垂、接頭處有無鬆脫之情形。三、電氣設備有無淹水損壞疑慮，並應及早做好事前預防以降低損失，順利通過「太陽光電設施抗風能力」期中考。

除了專精於風險研究與內部擴散，國泰產險「能源產業團隊」也致力於損害防阻觀念的推動，提供太陽光電業者案場實地查勘服務，以專業角度協助客戶檢視案場實際建置情形，引導業者加強安全措施，針對颱風好發季前，也設計「太陽光電案場安全檢點表」，供客戶自我檢視案場內需注意的風險。

國泰產險秉持「損害防阻」之職能，持續關心跨產業潛在的各種風險，結合各類專業資源，探索新興能源風險議題，並廣納跨領域人才以提供更多元的損害防阻服務，除有助於洞悉風險，更致力於提供客戶專業風險預防及改善建議，尤其每年度盛大舉辦「企業損害防阻研討會」，至今為止共累計超過40場次，參與人次超過4,653人次，提供客戶最新風險資訊及保單加值服務。

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