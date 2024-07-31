新光產物居家綜合險 守護住宅安全

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據《2024年國家氣候變遷科學報告》指出，在極端氣候的影響下，未來每年影響台灣的颱風發生頻率降低但強度增強，代表的是一旦有颱風侵台則有可能造成大量災情，而年初花蓮大地震後，餘震仍然不斷，但全台地震險投保率仍不到40％，新光產險提醒民眾面對颱風、地震等無法預期的天災，除了提早做好防災準備，更要善用保險做為風險轉移的工具，以減少生命及財產的損失。

完整的住家保障是需要被重視的，新光產物為民眾規劃的「平安守護家－居家綜合保險」，天災防護的部分提供住宅颱風及洪水災害補償、地震基本保險外，考量災後的處置及日常可能發生的事故，加入居家日常生活責任險、居家災害生活不便險、機車火災事故險、家事代勞險的保障在內，並可依自身需求加費投保「實損地震險」及擁有專利的「土壤液化」保障。

近年來除了颱風外，極端暴雨的強度及發生頻率增加，部分地區的淹水發生機率均有提升的趨勢，新光產險建議車主可在「車體損失險」中加上「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，或選擇投保「汽車限額天災事故車體損失保險」，保障颱風或強降雨帶來的淹水、強風刮起的招牌砸中或狂風造成車窗玻璃破損等損失。

新光產險提醒，為避免危險逆選擇，臨時加保「颱風洪水險」仍須繳交全年保費，且若已發布颱風警報或大雨特報，保險公司將不受理加保，因此在面對氣候變遷的影響，建議民眾應趁早檢視住宅及愛車防護，以確保在天災來臨時能有充分的保障。