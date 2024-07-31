華南產險攜手高鐵 網路投保優惠

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時值暑假旅遊旺季，華南產險搶攻旅遊商機，繼日前推出「班機延誤」保期內全程最高理賠2萬元、「旅程取消或更改」最高6萬元的保障後，更首度與台灣高鐵攜手合作，推出網路投保「旅行綜合保險」的優惠活動，即日起前200名投保就送TGo點數1,000點，旅綜險單筆保費滿額還可參加抽獎，有機會獲得價值萬元以上的好禮，高鐵運輸結合旅平險，為旅程增添保障，讓您今夏旅遊好安心。

5月底日本才因鋒面與低氣壓影響狂下豪大雨，逾300個航班因此宣布延誤或取消，日前美國德州也因遭受颶風貝羅侵襲，導致數百航班被迫取消。華南產險健康暨平安險部經理徐麗卿表示，暑假是台灣旅遊旺季，亦是颱風容易生成的季節，這類因天災因素導致班機延誤或取消、旅程取消或更改等狀況時有所聞，建議民眾出國前應事先投保旅綜險，轉嫁旅途中的各式風險，為自己增添保障。

華南產險「旅行綜合保險」提供的保障相當多元，包含旅平險的傷害醫療及意外身故、海外突發疾病、海外緊急救援、個人責任保險、食物中毒慰問金、家屬看護費用及六項旅行不便險等多項內容，華南產險eCover網站可一次購足所有旅遊保障，民眾只要在出發前一小時上網完成投保即可，快速又便捷。

徐麗卿表示，華南產險瞄準旅遊商機，除祭出「班機延誤」4小時就理賠1萬元的保障方案外，更首度與台灣高鐵聯袂合作，旅客可於台灣高鐵網站透過點選「今夏旅遊好安心」的活動頁面，連結至華南eCover網站投保「旅行綜合保險」或是至華南eCover網站投保時，輸入專案代碼「THSRC」，前200名投保者，將可獲贈TGo點數1,000點，即日起至9月30日止，旅綜險單筆保費滿600元以上還可參加抽獎，有機會獲得價值1.4萬元的GoPro運動攝影機或賣場禮券。