亞航卓越品保系統 確保維修安全可靠

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亞航公司品質系統認證 初次取得年份

亞航公司（2630）為專業MRO公司，同時是台灣航空維修業中品質系統最完備的業者，取得包括ISO 9001品質管理系統、AS9100航空品質系統、AS9110航空器維修廠品質標準、ISO 27001資訊安全管理系統、NADCAP特殊製程認證及14個國家民航局認證以及十餘家原廠授權許可。亞航以各項品質管理系統貫徹於軍機、直昇機、商用飛機維修，以高品質、高效率、高信賴度深受客戶肯定。

亞航於2019年取得AS9100航空品質系統。AS9100是顧客對供應商品質管理系統要求的國際標準；亦是專為航空太空及國防工業所制定也為其所專用的行業內國際通用標準。AS9100適用對象為航空、太空、國防產業供應鏈內之設計、開發、和／或製造廠，以及提供售後服務的組織，包括為自己的產品提供維修、備品或材料的組織。亞航在以ISO 9001品質管理系統的基礎下，再以AS9100航空品質系統之規範，於飛機維修任務上落實維修文件、維修程序、生產管制等品質管理系統，以確保維修品質管理的有效性。

AS9110是現階段最受航空維修產業認可的國際標準，亞航於2018年取得該項認證。而後在日常的維護、修理與翻修（MRO）任務的各種要求，包括批准、檢定、頒發證照等以及其他方面的要求包括技術資料（修理手冊）、人員認證和維護行動的有效性上等，在執行飛機維護、修理和翻修等任務上，落實於每一個細節，以確保飛機的安全性、可靠性和耐飛性，亞航也因而成為國際航空公司機隊維護的重要夥伴。

NADCAP特殊製程認證為針對航太工業的特殊產品和製程進行認證的「國際航太和國防工業供應商認證體系」，獲得NADCAP認證已成為整個航空製造業的強制性要求。亞航台中附件廠－電鍍工廠於2023年1月取得鉻酸陽極化、鋁合金化學膜、鍍鎘及化學鎳等四項化學製程執行NADCAP認證。

亞航自取得台中附件廠－電鍍工廠營運權後，持續提升設備技術能力與環保規範，取得NADCAP認證後，除了能符合波音、空中巴士等國際著名航空公司要求供應商在特殊製程上必須通過NADCAP認證的要求，另方面亦可將軍用機電鍍能量升級到商用航太更高階的業務，對於亞航未來在拓展國際商用飛機電鍍業務也有實質的效益。

在駭客入侵事件頻傳下，為保障企業「資訊資產」免於遭受「不可承受的風險」危害，「資安」乃成為現階段企業經營管理的重要一環。ISO 27001資訊安全管理系統並成為取得國際供應鏈資格一項重要指標，對於具「高國安敏感度」的國防產業尤然。

亞航於2021年12月13日榮獲法國艾法諾國際公司（AFNOR Asia）正式頒發證書，驗證範圍為「資訊機房、資訊組及軍機專案管理系統之資訊安全維護服務」，並推薦財團法人全國認證基金會（TAF）發給證書。亞航是台灣國防產業發展協會第一家獲得該項認證業者，通過ISO 27001的驗證，符合第三方機構的認可，證明亞航卓越的資安管理能力，不僅可保護公司的「資訊資產」，確保企業正常營運，同時能提供客戶高信賴度的資通訊服務及維護客戶資訊資產。另方面，在「去紅供應鏈」的國際趨勢下，亞航取得ISO 27001：2013資訊安全管理系統認證，讓亞航飛機維修等業務發展上，更具揮灑空間。

專業MRO的亞航公司，同時擁有ISO 9001、AS9100、AS9110、NADCAP、ISO 27001等國際認證上具有重要意涵。證實亞航在維修品質、技術提升、資訊安全等具全方位的卓越管理能力，對客戶而言，亞航讓他們更安心更放心，未來更願意與亞航維持長期緊密合作關係。

值得一提的是，亞航公司為亞洲地區第一個取得美國聯邦航空總署（FAA）維修認證之專業飛機維修公司，已具備波音B737系列、空巴Airbus A320系列、DASH-8及ATR42/72系列機型之FAA認證，2024年5月亞航再通過了EASA稽核，獲得EASA Airbus A318/A319/A320/A321機型維修認證，由此亞航具備FAA及EASA雙認證，已涵括目前主流民航市場客戶，使得亞航的民機維修業務添增巨大的動能與信心，也將使亞航整體營運更趨健康與更具未來性。