蕭美琴赴數位應用週 頒女力科技獎

資訊軟體服務產業重要盛事「2024數位應用週」30日線上、線下同步開幕，副總統蕭美琴出席致詞與頒發「2024金漾獎」女力科技類四位得獎人。中華軟協理事長沈柏延在開場致詞時表示，中華軟協自2019年起開始辦理「數位應用週」至今已六年， 2021年後從實體活動轉型為線上主題論壇與線上展館，期望打破地域限制，讓全國企業透過數位應用週平台，瞭解最新科技趨勢與數位應用服務方案，讓台灣數位經濟成長的實績，以及資服業者被更多人看見。

蕭美琴致詞時也盛讚「數位應用週」的論壇或主題展能在線上呈現，她說，這讓我們所有的國人朋友，即便沒有辦法來到這裡，也可以透過線上來了解到數位軟體在應用上的新趨勢。蕭美琴接著說，過去這段期間有不少機會參加各產業活動，從中發現我們的社會近期對於AI、ESG、數位轉型、淨零轉型相當關心。

蕭美琴也提到她擔任駐美代表時思考一個問題，不敢犯錯的華府保守官僚與矽谷的創新天才之間怎麼達到一個最好的連結，縮短彼此落差。她說，其實從政的本質就是盡量避免犯錯，在國家決策上，任何一個錯誤，可能都會導致非常大的影響，但是在創新領域是一個不斷從犯錯中不斷的進步，怎麼在這兩者中間達到最佳的平衡。她期待，台灣能夠找到這個平衡點，成為世界的典範，面對各式各樣生活上問題，用創新提供新的解決方案。

2024數位應用週於7月30日至8月2日以實體與數位線上論壇直播計13場次，在活動期間也辦理線上展館「創新數位應用館」展示台灣「智慧應用」、「新創創新」、「資訊安全」、「淨零碳排」及「雲端服務」五大主題館線上開展，展出近百項解決方案、應用案例並提供商機媒洽的預約服務。

在活動前、中、後都可透過線上會議有效的面對面互動，促進商機達成，只要即時的開啟線上會議，就能直接進行媒合洽談。歡迎大家鎖定直播、線上看展、抽好禮，心動不如，馬上行動。2024數位應用週See you online。線上連結：https://digi.cisa.tw/。