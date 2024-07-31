台灣精品三度冠名職棒明星賽

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經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「台灣精品」計畫，秉持「讓臺灣最好的產品，進入每個人生活中」的理念，今年第三度冠名支持中華職棒明星對抗賽，首次前進臺北大巨蛋，集結11家獲「台灣精品獎」榮耀的臺灣優質品牌，共同支持國人熱愛的棒球運動，一起體驗「台灣精品」產品魅力。

經濟部長郭智輝、外貿協會秘書長王熙蒙代表「台灣精品」揭開活動序幕，為臺灣產業界菁英品牌與棒球界明星球員們齊喝采。從球賽現場、入口、球員球衣、啦啦隊應援區等處，均可見「台灣精品」標誌，此外，在大巨蛋B2也設立「台灣精品」形象展位，展出11家獲獎企業優質產品，台達電子旗下的消費性電源品牌－Innergie提供貼心的充電服務。

「台灣精品」獲獎企業愛心不落人後，亞泰半導體、艾瑪絲及世大化成長期投入社會關懷，藉著結合明星賽技術挑戰賽，分別捐贈獎金、5α捷利爾頭皮淨化液及易棉枕E系列經典款予財團法人忠義社會福利事業基金會及財團法人台灣癌症基金會，展現臺灣企業的社會責任與愛心。

「台灣精品」品牌追求突破自我與創新，與明星賽球員強棒出擊，成為球員最佳後援，吉赫實業贊助一台時尚智能健身車給全壘打大賽冠軍；鴻辰通訊提供經典工藝鈦項圈，幫助球員促進血液循環；聚茂生技提供冰涼凍感巾，為球員消暑解熱；艾瑪絲則提供5α捷利爾頭皮淨化液及洗髮沐浴露3in1，以行動力為球員加油。