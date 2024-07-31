前往主要內容
工商時報LOGO

台灣精品三度冠名職棒明星賽

首次前進臺北大巨蛋，並集結11家優質品牌， 共同支持棒球運動，讓民眾體驗產品魅力。

  • 工商時報 陳宗慶
●經濟部長郭智輝（左四）、貿協秘書長王熙蒙（左一）代表「台灣精品」出席職棒明星對抗賽，與職棒聯盟會長蔡其昌（中）等貴賓合影。圖／貿協提供
●經濟部長郭智輝（左四）、貿協秘書長王熙蒙（左一）代表「台灣精品」出席職棒明星對抗賽，與職棒聯盟會長蔡其昌（中）等貴賓合影。圖／貿協提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「台灣精品」計畫，秉持「讓臺灣最好的產品，進入每個人生活中」的理念，今年第三度冠名支持中華職棒明星對抗賽，首次前進臺北大巨蛋，集結11家獲「台灣精品獎」榮耀的臺灣優質品牌，共同支持國人熱愛的棒球運動，一起體驗「台灣精品」產品魅力。

經濟部長郭智輝、外貿協會秘書長王熙蒙代表「台灣精品」揭開活動序幕，為臺灣產業界菁英品牌與棒球界明星球員們齊喝采。從球賽現場、入口、球員球衣、啦啦隊應援區等處，均可見「台灣精品」標誌，此外，在大巨蛋B2也設立「台灣精品」形象展位，展出11家獲獎企業優質產品，台達電子旗下的消費性電源品牌－Innergie提供貼心的充電服務。

「台灣精品」獲獎企業愛心不落人後，亞泰半導體、艾瑪絲及世大化成長期投入社會關懷，藉著結合明星賽技術挑戰賽，分別捐贈獎金、5α捷利爾頭皮淨化液及易棉枕E系列經典款予財團法人忠義社會福利事業基金會及財團法人台灣癌症基金會，展現臺灣企業的社會責任與愛心。

「台灣精品」品牌追求突破自我與創新，與明星賽球員強棒出擊，成為球員最佳後援，吉赫實業贊助一台時尚智能健身車給全壘打大賽冠軍；鴻辰通訊提供經典工藝鈦項圈，幫助球員促進血液循環；聚茂生技提供冰涼凍感巾，為球員消暑解熱；艾瑪絲則提供5α捷利爾頭皮淨化液及洗髮沐浴露3in1，以行動力為球員加油。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大陸車銷台強制國產化 這家車廠股價「嚇」跌停

  2. 賴正鎰：延後退休潮來臨！高齡購屋改寫房市5大趨勢

  3. 第6波打炒房有原因！央行：不能放任數據飆升　必須加強管控

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。