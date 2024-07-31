商研院ESG永續報告書撰寫課程 8/7前報名享優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為協助中小企業應對ESG永續議題，財團法人商業發展研究院（簡稱商研院），數位創新學院再次推出「如何撰寫ESG永續報告書」課程，此課程旨在深入探討國內外永續趨勢，並闡明撰寫永續報告的效益。課程內容包括詳細的撰寫步驟、可能遇到的困難，以及GRI架構與原則的應用。即日起開放報名，8月7日前完成報名可享優惠。

台灣目前急需大量的ESG專業人才，原因在於金管會規定上市櫃公司必須在5年內完成碳排放盤點，並每年提交ESG永續報告。根據金管會的企業治理藍圖3.0，資本額達20億以上的上市櫃企業需出版符合GRI標準的永續報告，同時參考SASB與TCFD等國際框架。截至2023年底，至少有150家企業需要準備發布永續報告。

「ESG永續報告書撰寫技巧」課程內容豐富，涵蓋國際間的永續資訊揭露框架，如GRI、SASB、TCFD，並貼合台灣金管會的要求，「ESG永續報告書撰寫技巧」課程內容豐富，不僅涵蓋國際永續資訊揭露框架，如GRI、SASB、TCFD，更貼合台灣金管會的永續報告編撰要求，課程將於8月15日至16日白天舉行，8月7日前完成報名享有優惠。詳細的課程內容於課程網址（https://reurl.cc/Y8V3nX）查閱，或直接致電（02）7707-4975，專人為您服務。