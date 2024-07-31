2025臺南車展 招商說明回響熱

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繼前二屆臺南車展大獲好評，吸引許多企業代表與各地愛車人士蒞臨參觀，臺南市政府經濟發展局將於明（114）年2月27日至3月2日在大臺南會展中心舉辦「2025臺南車展」，規劃參展攤位達500格，為擴大招商、廣納產業資源並邀集指標性廠商參展，特於7月30日上午舉辦招商說明會，吸引近20家汽機車及相關零配件廠商逾50人參加，為2025臺南車展提前熱身。市長黃偉哲表示，成功的大型展覽具備媒合、產業發展櫥窗和展示等多元整合特性，驅動產品拓銷及知識交流，有效進行城市行銷，對於地方經濟創造直接效益，也能帶動周邊住宿、餐飲、運輸等發展，為臺南的觀光及消費注入新能量。

經濟發展局林榮川局長指出，大臺南會展中心作為臺南城市櫥窗，為活絡會展產業，帶動地方經濟，連續第三年辦理臺南車展提供優質的展銷交流平台，明年2025臺南車展也搭配舉辦汽機車零配件產業論壇，主題涵蓋電動車市場趨勢與分析及臺灣汽機車產業進展與挑戰等，展期包括228三天連假，歡迎有興趣的業者把握機會報名參與，市府有信心在前二屆成功的經驗下，再次吸引企業代表及不同年齡層採購消費，並讓本次車展能呈現得更圓滿，創造更多正面影響與展出效益。

此次「2025臺南車展」招商說明會，假大臺南會展中心努山塔里亞會議室舉辦，規劃四大展區：新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊配件區，展出內容豐富。說明會出席廠商，包括：汽車經銷商匯勝汽車、賓泓汽車、巧克力汽車、瑞特汽車等，二輪車商光陽機車、三陽工業、宏佳騰動力科技、光陽ionex電動車、比雅久公司、大鴻葉公司、慶宥交通、康騏電動車與康寶動力公司公司等，汽機車零配件廠則有米寶國際公司、聯溢交通公司、東億兆公司等廠商參與，更多展覽資訊請洽官網：https://cec.ctee.com.tw/autoshow/，洽詢電話：（06）270-1815，黃小姐。