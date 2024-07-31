臺南安全帽隱形冠軍 二輪市場喊讚

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臺灣安全帽產業發展，多集中於臺南市，依經濟部統計處產品統計2020年全國塑膠防護頭盔生產值約為新臺幣18.5億元，且市場概況多以臺南市作為主要生產地，歸仁區4家、永康區3家、仁德區2家、安南區2家、佳里區、官田區各有1家，產量約占全國8成以上，更別說在委外販售的店家密集度，種種資料都顯示臺南在安全帽市場分析上，不乏眾多隱形冠軍。

以當今帽體而言，可分為主要四大類型；半罩式安全帽、四分之三安全帽、可掀式安全帽與全罩式安全帽等，在材質上又可分為碳纖維、玻璃纖維、塑膠和合成纖維，具足夠安全係數及輕量化的帽體，也成為自家產品更貼近使用者需求的原因及熱售原因之一，舉凡彩繪、輕量化也都讓各店家無不卯足心力，聘請國外設計師作為自家產品研發對象。

以Sol及Nikko等品牌來說，在彩繪選擇上，多以時下年輕人所喜愛的插畫家及圖案，深入年輕市場，在安全防護層面，以高安全標準雙D扣，全系列帽款經過嚴格測試，獲得臺灣CNS認證，以及美國道路安全標準DOT安規雙重認證，各項研究也都驗證，臺南作為安全帽的發根基地，確實有一套。而在價格方面，高檔二輪車也傾向選擇更高價的安全帽作為配戴，多家公司也積極致力於推出優質頭盔產品並建立長期合作夥伴關係，提升其在全球的品牌影響力。

值得注意的是，近年來我國自大陸及越南進口之安全帽，呈現快速成長趨勢，在價格優勢上，也因其產品單價較低，已占據不少國內市場，兩岸在簽訂ECFA後，內銷市場更是間接面臨中國大陸產品競爭的考驗，勢必成為國產安全帽的一大劣勢。

在未來產業應積極朝高強度輕量化的複合材料開發、提升通風結構設計、開發高密度或多層發泡之安全帽內襯、高強度鏡片成形與表面處理技術等面向，取得高階產品認證（SNELL）等方向進行，以提升產業國際競爭力。