第二季雙率雙升，每股賺8.55元，寫八季以來新高 瑞昱：Q3旺季動能延續

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瑞昱近五季營運表現

瑞昱（2379）30日召開法說會，第二季繳出不俗成績，雙率雙升下，單季每股稅後純益（EPS）8.55元，寫八季以來新高。瑞昱副總黃依瑋指出，受惠今年各項大型運動賽事激勵，第二季電視相關晶片動能佳，第三季在乙太網路、Wi-Fi 7等新應用加持下，傳統旺季仍值得期待；尤其在網路交換器，打入印度等新市場，為營運動能增溫。

瑞昱第二季合併營收306.74億元，季增19.7％、年增16.7％，毛利率50.9％，季增0.1個百分點，稅後純益為43.87億元，年增68.3％，EPS 8.55元，上半年EPS14.66元。

黃依瑋表示，受到歐洲盃等大型賽事的推升，電視相關晶片出貨暢旺，儘管陸系業者競爭持續，不過瑞昱仍藉由設計、技術等優勢奪得訂單。

儘管拉貨仍以短單為主、第三季能見度不高，瑞昱營運動能仍將延續。黃依瑋認為，在通訊、音訊及車聯網應用支撐下，將維持第二季之成長動能，毛利率表現也落於50.9％之水準；進一步分析，由乙太網路產品強勁成長帶動，高速傳輸產品將陸續出貨。

黃依瑋指出，USB-4用來串連大量裝置，以高速傳輸連結多螢幕、多影音埠，是現階段最佳PC/NB連接形式，下半年出貨可期、明年需求更高。Hub controller產品已開始陸續導入，並於PC/NB廠陸續開案。

網路交換器則打入新市場，開始出貨貢獻營收；價格更佳之Wi-Fi 7同步在PC、消費型電子與IoT等多項應用中取得成績。黃依瑋透露，今年Wi-Fi 7於終端產品滲透率約莫5％，但看好後續迭代需求，產品組合有望越趨強健。