不怕台股回檔！4檔AI指標股 大摩升目標價

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大摩調升跌深價值浮現AI供應鏈指標股

台股歷經逾2,000點大回檔，AI指標股反倒跌出投資價值！摩根士丹利證券升評伺服器供應鏈大將緯穎（6669），將推測合理股價升至2,600元，同時，全面調高散熱族群指標股雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、台達電（2308）股價預期，其中奇鋐同時獲得升評。

AI伺服器供應鏈本波回檔猛烈，加權指數從24,000點上方拉回1成，緯穎、散熱雙雄、伺服器組裝與零組件供應鏈等，跌幅動輒2～3成，慘淪台股重災區。隨摩根大通登高一呼直指AI仍為下半年投資主軸、定調台股行情還沒告終，加上摩根士丹利證券跳出來升評投資價值浮現的AI供應鏈大將，外資看企業獲利基本面與對產業觀點相輔相成，激勵台股30日開低走高，終場翻紅。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，輝達GB 200伺服器機架的液冷散熱系統市場規模，至2027年可望達到48億美元，水冷板模組與side car CDU供應商是主要受惠者，特別是具備整合能力或通過驗證出貨的公司。大摩除將奇鋐投資評等升為「優於大盤」，也同步把奇鋐、雙鴻、台達電的推測合理股價調高到830元、800元與488元。

摩根士丹利證券估算，GB 200伺服器機架中，運算匣內整體散熱零組件的價值約38,160美元、液冷系統（side car CDU、分歧管）約44,300美元，每個機架的液冷散熱系統就占82,460美元成本；相比H100 GPU伺服器機架的氣冷系統，高出15～20倍。

緯穎股價過去五周以來表現劣於大盤，從6月19日高點的2,965元嚴重下挫3成左右，比同期間下跌4.7％的大盤表現更遜色。大摩認為，緯穎股價弱勢主要是反映市場將目光轉向GB200的受惠者，加上緯穎發行公司債與GDR造成股本稀釋所致。

不過，緯穎股價大幅度回檔後，目前本益比不到13倍，摩根士丹利證券認為報酬風險比開始散發吸引力，且毛利率有部分上檔空間，將投資評等升為「優於大盤」、推測合理股價2,600元。值得注意的是，隨亞馬遜Trainium 2、Meta的ASIC專案，以及中東專案的增加，緯穎來自AI伺服器營收比重可望迎來爆發性增長，從過往的不到1成，提升至今年的25％～30％，2025將會超越5成。

外資估計，緯穎今年的每股稅後純益（EPS）將較去年大增77％，突破百元、來到122.25元，2025年攀高到155.32元。