集保邀專家 探索AI智能應用

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集保企業知識庫

集保結算所為探索未來業務動能，於7月26日邀請產業趨勢及策略管理大師，包括友達光電公司董事長彭双浪、知識力科技公司執行長曲建仲，以及萬達人工智慧科技公司董事長林均達專題演講。

彭双浪演講主題為「以逆風破浪千億CEO的斜槓人生」，曲建仲則以「從區塊鏈的原理談資產代幣化的可行性」為主題，專題演講後由專家與集保主管進行AI應用的雙向對談，藉由團隊腦力激盪，擘畫公司在未來業務亮點，增進企業永續成長動能。

彭双浪分享「從錢多的花不完，到債多的還不完」、「以精神面、組織面、文化面、策略面四大關鍵轉敗為勝」、「領導者決心、器度、膽識及風範逆境領導自我修鍊」、「斜槓藝人傳播善的種子、愛心送餐、偏鄉課輔公益、部落音樂會、我愛我家繪畫比賽等公益」等，以領導者兼具街頭藝人、專業經理人及科技農夫之管理哲學，帶領企業多面向創造新價值。曲建仲以深入淺出的方式介紹區塊鏈原理與市場發展潮流，並提供AI在企業中提高員工賦能、優化工作分配、AI智能科技驅動及持續創新與應用。

相對於彭双浪運用減法模式回歸本源、穩健經營，並持續實踐價值轉型，集保結算所採加法模式成立AI專案小組，透過專家協同及員工賦能來深化AI應用，提高核心業務效能，以服務更廣大投資人；同時，持續本於「取之於社會、用之於社會」的理念，投入更多元的公益活動，深植「互利共生」的企業文化，擴大AI創新應用業務，打造更卓越的金融基礎建設，彰顯普惠金融新價值。