營建類股 躍最強抗震族群 京城、潤弘攻歷史新高

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大盤30日探低之後走高翻紅，營建類股則成為盤面最強勢抗震族群，營建指數終場收690點，創歷史收盤新高，其中，京城（2524）、潤弘（2597）雙雙攻上歷史新高，海悅（2348）、綠意（2596）、達麗（6177）也上演除權息秀，穩健表態。法人指出，營建族群股價波動度較高，操作上需關注指數走勢、量能與技術面等兩大要點。

CMoney統計，30日呈現量增、且股價站於5日均線之上的強勢營建股，包括華固、永信建、名軒、建國、大將、宏普、潤弘、富旺、順天、華友聯、綠意等。

13檔量增價強營建股

其中，海悅每股配發現金7元、股票2元，挾著下半年業績有機會持續飆高的優勢，衝上307元的漲停板，快步邁向填權息之路，海悅上半年獲利自結數受惠全台房地產代銷案屢傳佳績，累計稅後純益約14.47億元，年增2.64倍，每股稅後純益（EPS）達12.45元，至於下半年，更有望有自建案2筆會加入貢獻的行列，市場預期若代銷案持續上半年的多頭表現，全年將有望首度挑戰大賺2個股本。

綠意也表現亮眼，昨天除息1元，一開盤即秒填息。綠意第一季小虧，EPS為-0.11元；前六月營收激增82％，至1.84億元。不過廠辦案表現不錯，聯寶（6821）月前才以4.49億元的價格，買下綠意位於土城的「綠意永寧1號」廠辦大樓B棟6樓及24個停車位。

至於達麗配息3元、配股0.5元，以64.8元平盤坐收，上半年總銷40億元「陽明大苑」開始交屋，營收大幅攀升1.22倍，至48.97億元；下半年還有總銷75億元「達麗松丹」加入完工交屋陣容，業績可望優於上半年。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，營建股的獲利通常是以長線視之，因此基本面相對不太會有太大波動，然股價波動度較高，因此資金面與技術面相對重要，在操作上可關注兩大要點，一是營建指數走勢，今年以來持續在5日、10日線間震盪走高，月線為重要防守關卡，若跌破月線往季線靠攏，為明顯族群轉弱跡象，屆時即使個股表現強勢，也要伺機退場。

二是標的挑選需關注資金與技術面，選擇量能增加，股價突破近期整理區間的個股，有望呈現強者恆強態勢，以波段操作方式布局。

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