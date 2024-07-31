巴黎奧運夯 四大族群吃香

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巴黎奧運展開全球關注，並可望帶動運動用品相關供應鏈銷售成長，法人看好全球健身器材市場穩定成長、疫後高爾夫球具銷售快速回溫、自行車業績展望轉佳、國際運動服飾銷售見曙光等利多，同步帶動台廠奧運概念股，如成衣紡織、鞋類製銷、自行車、運動健身等四大族群後市看好，波力-KY在30日續漲6.86％、巨大（9921）收紅1.56％，還有美利達（9914）、復盛應用（6670）等均上漲。

台新投顧副總經理黃文清表示，日商禧瑪諾（Shimano）春季銷售表現回溫，預期自行車產業庫存調整將於今年第三季落底回升，後續營收有望逐季走揚，加上德國、荷蘭等西歐市場需求維持強勁，以及中國市場受惠自行車運動風行，表現亦佳。

法人指出，國內碳纖材料業者指標股拓凱的自行車業務，今年第二季的接單情形優於市場預期，研判自行車產業邁向復甦，下半年營收年增率將轉正、高階車種占比較高的業者有望於第三季率先恢復年增長；看好個股除了「自行車雙雄」巨大、美利達，還有桂盟、拓凱等台廠。

除了自行車族群，專攻曲棍球產品的波力-KY、NIKE供應鏈的成衣製鞋龍頭廠豐泰等，也都屬於受惠族群。波力-KY在台股走勢仍舊不穩的背景下，連二日表態大漲10.66％、投信也連三買177張使股價站回5日線之上，而旗下擁有健身工廠的柏文也連四漲5.94％、高球桿頭代工龍頭復盛應用30日也反彈2.18％，外資甚至看好連14買1,950張。