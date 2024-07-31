關注美股行情及輝達財報效應

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經濟事件分析：美國Q2的GDP高達2.8％，比預期高也比Q1的1.4％高，似乎美國經濟並沒有想像的差。之前公布財報因特斯拉及谷歌財報不佳而導致美股近期走跌，這是這兩家公司面臨特殊經營困境而非整體股票都面臨同樣問題，估計衝擊將是局部的。

特斯拉電動車上半年銷售衰退13％，但新能源車還是成長16％，其中純電動車成長4％、插電式油電車大幅成長48％，會這樣主因是特斯拉車型過久沒改款，雖然即使降價2成也沒效果。谷歌是發展聊天機器人Gemini雖已達150萬人，但因許多任務中取代搜尋引擎，谷歌就可能會流失一些搜尋量，且損失可能越來越大，這像通用汽車發展電動車就會侵蝕燃油車銷售量，但又不得不能違逆時代潮流趨勢。

產業變動分析：美股財報公布目前仍可看到AI蓬勃發展，IBM的AI營收大增，生成式AI在4月營收約10億美元、目前已超過20億美元，成長顯著。軟體股SAP雲端營收大增，雲端營收年增25％，雲端累積訂單激增達28％，所以AI還是充滿狂潮味。即使傳統的手機、NB也有增溫味道，德州儀器中國需求大增，智慧型手機和個人電腦銷售回升，德儀的訂單也開始大增。

台灣晶圓代工廠2024年上半年產能利用率約60％～65％，估下半年將會恢復到75％～80％。陸系廠商華虹目前產能利用率已逾100％，預計在下半年會上調晶圓價格10％，合肥晶合的產能利用率6月更達110％。

雖然美股近期下跌，但隱含下半年景氣回升味道，美股要回升8月28日輝達財報將是最為關鍵。輝達財報估將優於預期，Q2營收估將優於預期20億美元，GB200訂單數量不斷被調高，從3月發表時獲4萬台訂單到6月累積約6.9萬台約380萬顆GPU，金額約1,240億美元，但至7月底最新研報是估GPU約500萬顆，估NVL72約是5萬台、NV36約4萬台，訂單金額增至2,100億美元，AI狂潮看來並未因股市下跌而冷卻，這些答案需等輝達8月28日揭曉。

盤勢分析及選股：這波台積電拉回跌幅頗重，不過基本面未變，估計大盤一旦止跌回穩反彈空間仍可期待。大陸因中美貿易戰更加激烈，目前急單不斷，台積電3奈米中國比重由9％增至15％，再加上蘋果、高通、聯發科、英特爾的3奈米訂單，3奈米13～14萬片將可滿載可帶來4千億營收，5奈米在輝達AI晶片訂單下，也可往16～17萬片邁進，台積電全年營收應有機會由成長25％調高至30％，這些都是股價支撐的本錢。不過目前行情偏弱類股輪跌情況明顯，仍需謹慎小心，輝達仍是反攻指標。