國巨H1賺百億 科技業前段班

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國巨過去五季EPS概況

國巨（2327）公布第二季財報，單季EPS以13.02元登11季新高紀錄，累計上半年獲利突破百億，年增28.1％，EPS達24.04元，在電子業可望名列前茅；由於國巨的存貨周轉天數已從第一季的130天降至120天，因應未來需求，國巨第三季將提升標準品稼動率，建立安全庫存。

而根據國巨釋出的營運展望，第三季營收可望低個位數成長，第二季連袂寫六季新高的毛利率、營益率，本季將挑戰持續成長，此外，國巨也強調，第二季營收優於預期，主要受惠於AI、伺服器相關需求強勁，預期動能將延續，雖不至於推升產業呈現V型反轉，但會帶動合理的庫存回補需求。

國巨觀察終端應用，第三季手機、筆電、伺服器等應用需求持續回升，但工業應用成長曲線緩和，汽車應用除了中國市場強勁之外，歐美市場較為平緩，預期汽車市場將於第四季至2025年初呈現較明顯的復甦。

國巨統計，今年第一季的存貨周轉天數約130天，第二季已進一步下滑至120天，隨著通路庫存水位降至健康狀態，並預期健康的態勢將延續未來幾季，因應未來的訂單需求，國巨第三季將拉高標準品稼動率，以建立安全庫存水位，估標準品稼動率將從50％提升至65％；利基品稼動率從70％提升至75％。

觀察訂單出貨比（B／B ratio），國巨指出，目前特殊品與標準品的訂單出貨比，持續維持在1上下、或是微幅高過1。

國巨30日公布第二季財報，第二季營收達314.18億元，季增10.2％、年增17.4％，第二季稅後純益54.53億元，每股稅後純益13.02元，寫11季新高紀錄，毛利率、營益率雙率雙升，累計國巨上半年獲利突破百億，達100.62億元，年增28.1％，每股稅後純益24.04元，上半年獲利進度可望在眾多科技廠中名列前茅。