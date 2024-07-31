力成 上半年獲利大增4成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

封測大廠力成（6239）上半年稅後純益44.2億元，較去年大幅成長39.8％，每股稅後純益（EPS）4.77元。執行長謝永達表示，今年下半年西安廠將不再有營收貢獻，但在AI與HPC驅動記憶體和邏輯晶片需求同步增溫下，西安廠對力成的影響並不大，力成集團下半年營運看佳，且今年業績可較去年成長。

力成第二季營收195.86億元，季增6.9％，年增13.8％，毛利率19％，季增1.5個百分點，年增2.2個百分點，第二季稅後純益18.28億元，較上季增加5.2％，也較去年同期成長36.1％，單季EPS 2.45元。

力成上半年累計營收379.15億元，年增15％，毛利率18.3％，年增1.9個百分點，上半年稅後純益44.2億元，年增39.8％，上半年EPS 4.77元。

對於第二季營運成長，力成指出，第二季邏輯產品與DRAM、NAND Flash營收都維持成長表現，且受惠產品組合改善，加上產能利用率提升，雖然第二季有地震及電價影響，但仍帶動第二季毛利率及獲利向上提升。

展望下半年營運，謝永達強調，力成出售旗下西安廠給美光，6月28日起，西安廠將不再對力成有營收貢獻，但在AI與HPC驅動記憶體和邏輯晶片需求同步增溫下，失去西安廠貢獻對力成第三季及未來的影響並不大。

謝永達並進一步指出，西安廠單季營收貢獻約在25至30億元之間，公司先前就已提前規劃因應，但部分新產品及客戶在規劃上仍難免有時間落差，未能即時補平，但第三季各項主要產品線仍將增長，預期失去西安廠的營收貢獻，影響並不大。

謝永達並表示，目前樂觀看待下半年DRAM及NAND業務，至於邏輯晶片方面，由於公司在電源模組、CIS等封裝領域積極布局，邏輯產線第三季營收也將維持成長。