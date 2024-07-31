智原轉型發酵 對成長有信心

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智原（3035）總經理王國雍30日於法說會上表示，歷經轉型發酵，智原已準備好了，有信心迎來成長；第三季營收將有雙位數成長，三大業務皆會增長。

王國雍強調，所有環節皆已打通，上半年積極進行併購、籌資，並採取多元晶圓代工策略，先進製程正式切入12奈米，更與英特爾、三星，掌握先進封裝關鍵資源；從IP設計到整合製造，智原提供一條龍服務，瞄準利基市場新藍海。

智原第二季合併營收26.49億元，季增2.7％、年減9.2％，毛利率47.1％，季增約0.6個百分點，稅後純益2.61億元，季減6.9％、年減36.9％，EPS 1元；營業費用的增加，致獲利表現承壓，王國雍指出，來自研發人數的增加及併購等投資，為長線發展奠定基礎。

展望第三季，智原估計合併營收季增10％，三大業務皆呈現季增趨勢，其中，IP（矽智財）及NRE（委託設計）有望再戰單季新高紀錄，毛利率則會微幅季減。

王國雍透露，先進製程持續快速擴展、已獲得客戶肯定，並且成功取得數個國際客戶ASIC NRE訂單。

王國雍表示，上半年簽訂之Design win訂單金額超過去年全年，先進製程、先進封裝案子數量大增。他指出，相較於同業仰賴單一晶圓廠，智原擁有更多彈性，22／28奈米客戶轉進先進製程12／14奈米與聯電一同成長；更先進製程則有三星、英特爾支援，智原為三星最大的設計合作夥伴，各環節皆以準備就緒。

併購效益漸顯，轉投資CoAsia擴大設計戰力，王國雍分析，該公司具有前、後段設計能力，並擁有約300多名研發人員，能與智原資源相互整合，未來將提供客戶一站式購足服務，尤其是戰略物資的掌握。

法人透露，其中便包含三星的HBM及Interposer（中介層）產能，確保快速生產、智原將取得更好的戰略位置。

王國雍重申，智原未來成長將由先進製程及先進封裝兩大引擎帶動。先進製程除提供SoC設計外，將擴大價值鏈，依照客戶需求提供各式支援；獨特的先進封裝垂直分工模式，將為前後段設計加值，放大營收貢獻，極大化智原價值。