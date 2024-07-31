中光電押寶越南 上修資本支出

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中光電（5371）舉行法說會，總經理林惠姿表示，第三季大尺寸電視和筆電需求成長、且OLED模組成長大，預估節能產品出貨將較第二季增長。影像產品進入傳統旺季，預估第三季出貨季增1成，不過今年大型運動賽事助長效益不如預期，中光電影像產品出貨年成長率從2成下修至1成。

中光電第二季營運回神，合併營收99.69億元，季增9.3％、年成長3.5％，毛利率為17.9％，稅後純益為2.82億元，較上一季成長97％，較去年同期減少32％，每股稅後純益0.72元。

中光電先前估計今年資本支出約21億～22億元，因為越南廠客戶有新訂單需要，而且愈來愈多客戶有第三地生產的需求，因此增加設備投資，全年資本支出也上修到27億元。

展望第三季營運，林惠姿表示，旺季與新機種量產帶動，TV／PID機種出貨將大幅成長，筆電機種在商業需求逐步恢復下也將呈現成長走勢，因此預估節能產品第三季整體出貨量將較第二季成長。

對於未來營運發展，林惠姿指出，越南廠電視和監視器LCM產能將陸續開出以因應客戶訂單需求。而OLED筆電機種出貨將隨市場成長趨勢增加，OLED平板電腦新訂單、以及ODM車載機種量產，也有助於提升營運績效。整體來看，各主要產品線在下半年的營運表現都優於上半年，維持今年節能產品的整體出貨量將成長1成到2成的預期。

至於影像產品方面，林惠姿表示，第三季為傳統旺季，出貨量將逐月增加，但由於各種宏觀因素的不確定性，客戶的訂單能見度仍然保守，預估影像產品第三季整體出貨量將成長1成左右。