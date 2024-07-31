前往主要內容
工商時報LOGO

旺宏：4大產線將好轉 營運季季升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

旺宏（2337）30日舉行線上法說，總經理盧志遠指出，近來3C產品需求回升，車用及工業需求雖仍疲軟，但預期為短期現象，NOR、ROM、NAND及代工四大產品線將全面好轉，下半年表現有望優於上半年。

他對後市抱持樂觀態度，公司營運將一季比一季好；目標是恢復過往上半年和下半年，約4比6營收路徑。

旺宏2023年虧損，仍配發0.5元現金股利，法人期許，旺宏股利配發能回到每股現金股利1.5元，盧志遠也肯定回覆：「指日可待」。

盧志遠並分享旺宏新品研發進度，他指出，3D NAND 192層將於2024年底或2025年初出貨；在11月德國慕尼黑電子展中，則擬向客戶正式介紹3D NOR，此一樣品已推出，並將於2025年量產，預期在汽車、工控領域將大放異彩。

此外，該公司與IBM合作開發300多層的3D NAND Flash搭配控制晶片，自2023年開始後，預計2026年量產，將進攻利基型市場。

旺宏任天堂客戶主機平台已過高峰，上半年推出較少款遊戲新作，致使旺宏ROM第二季銷售下降至歷史同期最低；在NOR部分，因電腦、消費性電子及通訊新應用終端需求帶動成長，訂單趨勢維持穩定，並回升至2022年水準，預期2024年下半年將迎來旺季。

旺宏第二季合併營收淨額64.56億元，季增12％，但年減13％。第二季稅後淨損2.86億元，每股虧損0.15元，旺宏第二季的存貨損失提列，下降至8,200萬元，如果排除第二季的3億元地震損失，第二季營運已接近損益兩平。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大陸車銷台強制國產化 這家車廠股價「嚇」跌停

  2. 賴正鎰：延後退休潮來臨！高齡購屋改寫房市5大趨勢

  3. 第6波打炒房有原因！央行：不能放任數據飆升　必須加強管控

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。