旺宏：4大產線將好轉 營運季季升

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旺宏（2337）30日舉行線上法說，總經理盧志遠指出，近來3C產品需求回升，車用及工業需求雖仍疲軟，但預期為短期現象，NOR、ROM、NAND及代工四大產品線將全面好轉，下半年表現有望優於上半年。

他對後市抱持樂觀態度，公司營運將一季比一季好；目標是恢復過往上半年和下半年，約4比6營收路徑。

旺宏2023年虧損，仍配發0.5元現金股利，法人期許，旺宏股利配發能回到每股現金股利1.5元，盧志遠也肯定回覆：「指日可待」。

盧志遠並分享旺宏新品研發進度，他指出，3D NAND 192層將於2024年底或2025年初出貨；在11月德國慕尼黑電子展中，則擬向客戶正式介紹3D NOR，此一樣品已推出，並將於2025年量產，預期在汽車、工控領域將大放異彩。

此外，該公司與IBM合作開發300多層的3D NAND Flash搭配控制晶片，自2023年開始後，預計2026年量產，將進攻利基型市場。

旺宏任天堂客戶主機平台已過高峰，上半年推出較少款遊戲新作，致使旺宏ROM第二季銷售下降至歷史同期最低；在NOR部分，因電腦、消費性電子及通訊新應用終端需求帶動成長，訂單趨勢維持穩定，並回升至2022年水準，預期2024年下半年將迎來旺季。

旺宏第二季合併營收淨額64.56億元，季增12％，但年減13％。第二季稅後淨損2.86億元，每股虧損0.15元，旺宏第二季的存貨損失提列，下降至8,200萬元，如果排除第二季的3億元地震損失，第二季營運已接近損益兩平。