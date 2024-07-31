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致茂 資金卡位收復季線

致茂電子日線圖
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致茂（2360）跌深吸引資金進場卡位，30日以290元開出後一路震盪盤堅，單日上漲19.5元，漲幅6.83％，在大盤回檔格局中逆勢攻高，收盤站回305元，並順利收復季線294.6元關卡。

致茂在半導體先進封裝領域取得重大進展，量測設備Model 7981已通過大廠認證，預計下半年出貨。而SLT系統級測試產品需求也將增溫。客戶半導體產線的成長和擴充，將是半導體業務下半年的成長重要動能。致茂7月股價一度跌破季線支撐，惟投信連15個交易日買超近5,000張，持續加碼布局。

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