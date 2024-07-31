鈺邦 終結連三黑奔漲停

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鈺邦（6449）自本波段高點200元起算，波段修正幅度直逼3成，股價下探季線之下，30日伴隨中小型股聯袂反彈，鈺邦因有機會打入GB200供應鏈，跟進強攻漲停板，終場以漲停板價位158.5元收市，股價仍未站回月線，但日K終結連三黑。

鈺邦今年第一季每股稅後純益達1.59元，來自業外獲利貢獻達9,000萬元，該股已於6月25日除息2.3元，累計鈺邦今年上半年營收達15.39億元，年增18.8％，其中第二季營收8.18億元，季增13.45％，營收寫單季次高紀錄。