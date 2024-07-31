新車挹注 中華車、裕日車H1營運亮眼

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中華及裕日車上半年財報

汽車業上半年財報，由中華車（2204）及裕日車（2227）30日率先出爐，裕日車受惠缺車狀況緩解，加上中國大陸轉投資業績好轉，本業業外皆爭氣好轉，上半年稅後純益9.82億元，較去年同期大幅成長90.68％，每股稅後純益（EPS）3.27元。

中華車則因受到去年認列新安東京迴轉利益約5億元，墊高比較基期影響，今年上半年營收238.86億元，雖較去年同期成長29.24％，但稅後純益24.57億元、年減18.8％，EPS為4.5元，不過代表本業表現的營業利益15.8億元，仍較去年同期成長24.02％。

裕日車表示，上半年各主要車款銷售都不錯，包括X-Trail ePOWER缺車情況緩解、X-Trail輕油電新車銷量穩增，加上全新Sentra改款上市，上半年產品線較去年同期更完整，有助整體銷量及銷售組合優化。

裕日車上半年營收135.13億元，年增2.09％，營業利益3.24億元，年增27.06％，因中國大陸轉投資進行成本及費用抵減，廣州風神子公司獲利改善，都使得業外獲利貢獻成長，且獲利成長逾90％大於營收表現。裕日車表示，品牌純電車ARIYA本周開始陸續交車，樂觀下半年銷量將優於上半年。

裕日車去年NISSAN及INFINITI雙品牌新車合計銷量約2.38萬輛，年減約5％，今年上半年銷量約1.05萬輛，雖仍較去年同期衰退，不過隨著下半年將繼續祭出購車優惠，及各熱賣車款加速交車，全年銷售目標將較去年持平或成長，力拚市占回到5％以上。

中華車上半年營收隨新車銷量成長，旗下MG、CMC、三菱等三品牌今年新車銷售目標合計6.6萬輛、年增逾22％，市占也將擴大至14.4％，今年營業利益看好將較去年成長。