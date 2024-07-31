華新8月盤價 採個別議價政策

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華新（1605）30日宣布，台南鹽水不銹鋼廠因颱風淹水，部分設備停產檢修兩周，恐影響7月底至8月上旬不銹鋼事業出貨及營收，8月不銹鋼盤價採取與客戶個別議價。與市場預期英國倫敦金屬交易所（LME）鎳3個月期貨及現貨行情跌破1.6萬美元，調降8月盤價有落差。

美英兩國聯手對俄羅斯經濟制裁，美國芝加哥商業交易所（CME）、LME從4月13日起，不再買賣俄羅斯生產的銅、鋁、鎳，4月中旬至5月下旬鎳價上漲，現貨及3個月期貨行情一度漲破2萬美元大關，5月底開始回跌，29日LME鎳現貨收盤價為15,564.79美元，3個月期貨價收盤價15,837美元。

市場原本預期，不銹鋼產業景氣充滿不確定變數，華新7月調降300系列、含銅附價不銹鋼盤價每公噸新台幣1元～3,000元不等，8月恐再度調降不銹鋼盤價，呈現下半年連續兩個月調降不銹鋼盤價。華新卻出人意表，採取個別議價政策。

華新表示，凱米颱風造成華新台南鹽水廠區部分地區淹水，不銹鋼機台屬於大型機台，只有機台底座淹到水，經過清洗即可使用。不過華新仍決定部分設備停產檢修二周，部分產品交期遞延，相關財產及停產損失都有保險支應，對華新財務及業務無重大影響。

華新指出，第三季向來是不銹鋼產業淡季，今年不銹鋼產業景氣又存在許多不確定的變數。華新2日召開董事會承認第二季及上半年財報，下午將召開法說會，報告第二季財報，以及說明線纜、不銹鋼及資源等三大事業第三季景氣看法。凱米颱風造成鹽水不銹鋼廠停工兩周，引起法人關注華新不銹鋼事業未來產銷。