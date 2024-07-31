轉投資愷森能源 力麗觀光 跨足儲能

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力麗店（5364）創造新的營收管道，6月董事會決議通過轉投資愷森能源，成為力麗觀光合併子公司，且將愷森能源納入合併報表。日前力麗觀光代愷森能源公告決議投資愷蘭電力，總投資金額3.6億元，預計取得40％股權，此投資意味力麗觀光正式跨儲能事業。

愷森能源為Tesla Powerwall認證安裝商，以智慧科技建立能源自主環境，創造有機電力生態系統，提升整體用電效率。

力麗觀光側重飯店品牌經營與委託經營業務，旗下經營管理品牌，包括力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊與神木園區，力麗哲園飯店日潭館、月潭館與木棉道．美學商旅，及國際連鎖品牌「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「花蓮力麗華美達安可酒店」與「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，儲能事業被視為極具潛力產業，可提供穩定收益來源，同時幫助飯店有效管理能源成本，通過儲存電力在電價低時使用，降低總體能源費用，踐行節能減碳與ESG理念。力麗觀光各經營管理據點預計第三季推動儲能系統建置。

力麗觀光轉投資愷森能源，預期取得台電錶前市場長期維運營收，切入因應再生能源成長趨勢所衍生之錶後市場設備銷售建置，協助企業及家庭執行高效使用能源之解決方案。