福裕 拉出一根長紅K棒

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福裕（4513）因外資和自營商聯手買超946張，30日開盤後雖小跌，隨即波段上拉，終場攻上漲停價收59.8元，創26年新高。

就日線來看，從6月7日回檔，至7月15日的整理，形成一個圓弧底，16日中長紅K棒突破頸線後上攻，連續多次測試50元左右的支撐，並且在10日均線獲得驗證，29日雖留下一根長上影線，但30日延著5日均線拉出長紅K棒，成功收復前一交易日的上影線，雖然量能放大到10,763張，但因屬接近5日和10日均線集結而上的區域，短天期均線助攻力強。