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藥華藥 股價強攻多頭熱

藥華藥日線圖
藥華藥日線圖

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藥華藥（6446）上半年營收39.6億元，年增84％，預期將公布半年報也可望有佳績，連八日吸引外資買超，並獲法人給予買進評等，帶動30日股價強攻，以655元作收，漲幅5.47％。技術面均線為多頭排列，基本面有利後市。

旗下罕見血癌新藥BESREMi獲歐、美、日、中等國家藥證，其中美國銷售進入高速成長軌道。法人估，今年美國使用人數將突破2,200人，帶動營運由虧轉盈，2026年預期使用人數達5,000人，而原發性血小板過多症（ET）臨床試驗進展順利。

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