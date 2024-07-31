中磊上半年EPS逾4元 H2穩健

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中磊近六個季度營運表現

中磊電子（5388）30日召開法說會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，中磊上半年稅後純益12.2億元，年增18.1％，上半年每股稅後純益（EPS）4.19元，展望後市，王煒表示，在新世代寬頻產品包括10G高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、Wi-Fi 7無線裝置、5G FWA固網無線接取設備出貨看好下，下半年營運動能穩健，明年上半年市況可望較顯著回升。

中磊第二季營收137.11億元、季減15.3％，毛利率17.7％，受惠於產品組合改善與較有利的匯率因素，毛利率優於上季17.3％；營益率則為5％、略遜於上季5.3％，因營收遜於第一季導致單季稅後盈餘為5.45億元、季減19.2％，單季EPS 1.84元。

累計今年上半年，中磊營收299.04億元、年減4.5％，稅後盈餘為12.19億元、年增18.1％，上半年EPS 4.19元。

王煒指出，今年第二季可望是近期營運谷底，預計第三、四季營收穩健並逐步提升動能，隨著北美與歐洲的庫存修正，預期出貨爆發點在明年上半年，市況料有顯著回升，他更預告2025年下半年的成長動能將更強勁。

針對網路基建設備的布局，王煒則指出，中磊從家戶終端、到雲端、局端都有產品，預期相關產品在2025至2026年將會持續收成。

中磊強調，寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網通產業迎向競速新紀元，帶動網路基建升級。為因應地緣政治及供應鏈之變化，中磊發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供全球客戶近地製造服務，即時回應市場需求，有效擴大電信直銷業務。