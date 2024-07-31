輔導券商辭任 有量恐被迫終止興櫃

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興櫃電芯廠有量科技（5233）公告，接獲主辦輔導推薦券商中信證券、及協辦富邦證券通知，雙雙辭任輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。有量恐將被迫終止興櫃。

證期局副局長高晶萍30日指出，據法規，櫃買中心公告終止興櫃交易後次日起算15日，即8月14日，若有量還未找到輔導券商，就要終止興櫃交易，但若8月14日前五天找到一家券商就可先暫停交易，找到二家就可恢復興櫃交易。

櫃買中心30日指出，由於兩家券商均辭任，根據法規，有量科技將於櫃買公告後15個營業日終止興櫃買賣，目前暫定為為8月14日。若有量經營團隊能在8月14日前五日找到輔導券商，一家就可以繼續輔導，但仍暫停交易，找到兩家就可以繼續交易。

有量科技今年被泰國再生能源EA集團（Energy Absolute）入主，但7月12日EA創辦人暨執行長雲惟傑（Somphote Ahunai）遭泰國證券管理委員會指控雲惟傑與EA副執行長阿莫恩（Amorn Sapthaweekul）及另一關係人在2013年至2015年間有詐欺行為，從中獲利金額高達35億泰銖。面對大股東爆發醜聞、恐造成資金斷鏈，讓有量科技蒙上陰影。

有量科技表示，原本與兩家券商要求展延三個月，但均無意願；已積極接洽其他券商，只能表達萬分歉意。