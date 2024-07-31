終端消費不火 盛群虧轉盈要很拚

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MCU廠盛群（6202）30日舉行法說會，盛群總經理蔡榮宗指出，終端消費力道不夠火熱，第三季在手訂單雖見成長，但市場價格競爭激烈，亦影響毛利，盛群單季虧轉盈要「拚」。

盛群第二季虧損呈現收斂，每股虧損0.15元，累計上半年虧損0.35元，主要是受 到毛利及產品單價下滑影響。

展望第三季營運，蔡榮宗指出，新晶圓有助降低成本，代理商也已恢復正常提貨，但市場競爭情勢依舊，且從618購物節呈溫和成長來看，終端消費市場不夠火熱，預期第三季營收和毛利率持平，毛利率約40％。

第二季是盛群過去一個年度MCU出貨最多的季度，代理商庫存去化進入尾聲，台灣地區庫存較早已經去化完畢，中國大陸也已經逐漸進入正常，預期後續庫存將持續去化中。

在電子市場中，該公司看到電磁爐市場需求明顯成長，可能受到全球能源政策改變，目前電磁爐製造大本營在中國，其中，有很大部分是外銷歐美、東南亞、印度等市場，預計2024年電磁爐MCU出貨量將年成長40％。

電磁爐客戶約三成搭配觸控MCU，該公司預期，觸控MCU在第三季至第四季的出貨量，將會持續成長。

安防類產品，盛群則預計年底時，可取得大型消防廠商認證證書，由於各國安防要求提高，2025年安防應用成長動能會較大。

盛群在BLDC布局已久，如散熱風扇、抽水馬達、家電用產品、冰箱壓縮機、吹風機等都有導入，2024年基期比較低，2025年預見大幅成長。

此外，該公司在血壓機、血糖儀大陸客戶市占率高，且未來客戶有外銷到印度、東南亞的機會，在市場拉動下，客戶需求將增加，有望帶動健康量測產品應用業績成長。