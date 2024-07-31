13檔公股券商加碼護盤股 光這檔就砸超過300億元 但專家說盤勢關鍵在「它」身上

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

13檔八大官股券商積極護盤股

台股跌跌不休，八大公股券商30日趁台股跌破前低後，再加碼67.19億元，累計連12日買超955億元，其中，光是買超權王台積電（2330）就高達309億元，重金佈署穩盤，另也加碼重量級權值股，順利將台股拉升翻紅。

據統計，八大公股券商累計近12日加碼各達10億元的個股包括：台積電、鴻海、廣達、聯發科、友達、長榮、中信金、技嘉、聯電、日月光投控、雙鴻、緯穎、南亞科等13檔。除了台積電砸309.11億元之外，也對鴻海及廣達買超40億元以上。

多位投資專家都認為，公股多是「買黑賣紅」，且以低接為主，不太會逆勢拉抬，因為面臨外資沈重的賣壓，公股買超實在難以抵擋，低逢低承接外資賣壓，配合市場搶短買盤進場，台股最後成功收紅，政策作多宣示意味遠大於實質意義，適時發揮穩定股市。

此外，公股券商近12日累計買超4億元以上的個股還有大聯大、中美晶及京元電子等，都各獲官股券商買超9.9億元以上、接近10億元水準。

另創意獲買超7.8億元、光寶科6.2億元，以及緯創、中興電、奇鋐、臻鼎-KY、中租-KY、鈊象、遠東新、瑞昱、英業達、環球晶、智原、穩懋、統一等，各獲公股買超4～6億元之間。

專家表示，公股券商買超股有穩籌碼及股價穩定，可做為穩健投資人的參考；但關鍵還是要外資不能大量拋股。

若外資持續調節賣股，股價仍有可能持續往下，因而建議投資人採取分批逢低布局的策略。