豐謙Q3台中推兩新案 添翼

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眼看全台房市買氣火熱，豐謙建設（5523）第三季將在台中市一口氣推出兩個換屋型預售新案，包括北屯區14期仁平段「豐謙HOME＋」、南屯區單元五重劃區「豐謙植得」，總銷合計達58億元，「豐謙HOME＋」7月開賣，產品規劃三房，每坪開價6字頭起，鎖定首換族。

豐謙30日公布2024年第二季財報，由於第二季無新成屋完工入帳，每股稅後純損0.09元，年減105.8％。上半年僅剩北屯區「森立方」餘屋可認列，營收5.08億元，年減76.40％；稅前盈餘1.15億元，歸屬母公司業主稅後純益0.81億元，EPS 0.52元，較去年同期的2.67元、年減近8成。

豐謙目前線上銷售個案為總銷30億元的台中市東區「謙18」，整體銷售率已7成，最高成交單價54.26萬元；此外，7月已進場的台中市北屯區14期「豐謙HOME＋」預售新案，總銷28億元；預計第三季末進場的南屯區單元五「豐謙植得」預售新案，總銷30億元。

豐謙持股30％的豐穗建設，去年第三季取得國家住宅及都市更新中心「新竹光復段公辦都更專案」，總面積約4.5公頃，規劃打造結合商業與住宅機能，將在商業區規劃1幢6棟地上30層商場與集合住宅大樓；住宅區規劃2棟地上21層及15層住宅，其中1棟由國家住都中心分回做社會住宅使用。該案總投資額高達280億元，屆時將為豐謙挹注可觀獲利。