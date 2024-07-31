大立光、美律 迎出貨旺季

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蘋果即將推出AI功能但只支援iPhone 15 Pro系列和iPhone 16，由於現有iPhone用戶有近2.7億支機齡逾四年，可望掀起換機需求，中國618檔期降價策略奏效，iPhone 15系列銷量明顯提升，提振蘋果對iPhone 16銷量預期，大立光（3008）、美律（2439）等相關供應鏈第三季將迎出貨旺季。

根據供應鏈指出，蘋果近日上調iPhone16系列備貨目標，較前代增加1成至9,000萬支左右，鏡頭、PCB、零組件等第三季進入備貨拉貨旺季，包括大立光、美律等相關概念股營運成長可期。

由於iPhone16 Pro與Pro Max皆搭載潛望鏡頭，加大潛望鏡頭滲透率，iPhone 16 Pro Max主鏡頭更換CIS，需重新設計主鏡頭，增加大立光鏡頭產品平均售價，皆有利於推升營收成長。

而華為Mate60系列機種熱賣，Android陣營多款旗艦機種問世，帶動高階鏡頭出貨動能。法人預估，大立光2024年營收較去年同期可望增加近兩成水準。雖然模造玻璃鏡片大部分為外購，但鏡頭良率可望提升，加上Android旗艦機帶動高階鏡頭出貨成長，提升毛利率表現將優於2023年。

受惠頭戴式耳機與電競耳機出貨成長，耳機成為美律營收成長主要動能，並帶動產品組合轉佳，帶動營收、獲利向上成長。再加上市場看好iPhone長線換機動啟動能，推升未來營收表現。

展望第三季，除了電競耳機多款新品齊發，帶動美律旺季出貨成長，而消費市場偏好轉向頭戴式耳機，將推升頭戴式無線藍芽耳機出貨放量，加上年終購物節慶旺季啟動備貨需求，帶動耳機出貨達到全年最旺一季。

由於Apple Intelligence僅支援A17Pro以後的處理器，iPhone用戶要體驗手機生成式AI功能需要換機，預期下半年為iPhone長線換機潮起點，8月底iPhone Speaker量產出貨，可望成為美律另一波營收增長動能。