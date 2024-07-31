技嘉、致伸下半年前景亮 股漲

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台股經過連日大幅回檔，30日盤中一度持續重挫、失守22,000點大關，所幸低接買盤現蹤，尤其跌深科技類股加入止穩行列，最能挽救台股多頭士氣。致伸（4915）、技嘉（2376）獲得金控旗下投顧研究機構看好下半年前景，尾盤奮力拉抬，雙雙收紅。

因伺服器／網通產品銷售暢旺，技嘉第二季營收年增183％、季增34％，帶動上半年營收年增137％。受惠AI伺服器出貨陸續放量，代表性雲端服務供應商（CSP）客戶如：Coreweave，以及Northern Data、Taiga Cloud與亞洲客戶貢獻，伺服器營收擴張，驅動整體營收成長。

儘管伺服器／網通營收將因基期較高，於下半年、2025年成長力道趨緩，但下半年營收將優於上半年，因此預期技嘉2024年伺服器／網通營收將年增252％、至1,850億元，較原預估上調9％，並於2025年突破2,000億元。

致伸方面，第二季因營收與利潤率較高，每股稅後純益（EPS）年增3％、季增25％，至1.6元，優於市場共識預估。

法人指出，根據致伸經營管理階層展望2024年營收成長性，資訊營收年增低個位數百分點、智慧生活營收年減25％～30％，二者因消費需求疲弱使展望較先前下修。新車用與AIoT專案下半年至2025年開始拉貨，營收成長仍強勁；2025年車用／AIoT營收比重展望達30％以上。校園與社區安全監視產品為重要IoT業務，占整體營收2％～3％。