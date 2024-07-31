壽險外溢保單激戰 雙王連霸

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上半年外溢保單銷售情形

外溢保單激戰，上半年成果出爐。金管會30日公布，上半年壽險外溢保單熱銷逾百億元，來到116億元，年增12％，新契約件數也一舉賣破60萬張。上半年以新契約保費來看，國泰人壽連續五季拿下外溢王寶座，南山人壽以件數取勝、繼續蟬聯件數王。

上半年外溢保單賣出61.6萬件，相較去年同期的54.4萬件，年增約7.1萬件或13％，新契約保費持續成長，上半年新契約保費進帳115.8億元，較去年同期的103.8億元，年增12億元或12％。

外溢保單幾乎是四大壽險的戰場，即國泰人壽、南山人壽、富邦人壽及新光人壽，在件數及新契約保費上占去逾9成市場。上半年的新契約保費來看，由國泰人壽以66.13億元奪下外溢王寶座，南山人壽以28.58億元拿下亞軍，富邦人壽也有13.27億元位居第三名。

從新契約投保件數來看，上半年由南山人壽勝出，賣出達30.05萬件最多，國泰人壽也賣出約22.29萬件拿下第二名，第三名則是富邦人壽賣出6.2萬件。

將外溢保單以三類型區分，上半年「健走型」最熱賣，即依健走步數折減保費、回饋金或增加保額者，市場上有85張此類現售保單，一年增加14張，上半年已熱賣逾23.6萬張，年增5.7萬張或32％，新契約保費為70.3億元，較去年同期的54.1億元、年增30％，等於買外溢保單的保戶中，近4成選擇健走型。

其次「健檢型」共有64張保單、一年增加7張，上半年賣出12.7萬件，反較去年同期14萬件減少、年減10％，新契約保費收入23.4億元，年減約2億元或8％。「健康管理型」保單市場上共有30張保單，上半年賣出6萬張、年增2萬張，新契約保費收入12.9億元、年增19％。

另外，有的外溢保單同時有兩種以上回饋機制的混合型保單，至6月底混合型保單共有48張，上半年賣出19.2萬件、9.2億元，年增各4％、9％。