凱米颱風泡水車損失慘重 2原因產險理賠率估低於5％

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汽車車體損失險颱風洪水附加條款概況

凱米風災造成中南部大淹水，近日泡水車紛紛「出土」，經初步探詢，產險業接到理賠申請件數並不多。產險業者表示，主要可能有二原因，一是原本加保颱風洪水險的車子就不多，中南部投保率可能更低；二是泡水車還沒等到拖吊車或到修車廠，車主還沒空通報。

各產險公司承保汽車任意險有加保颱風洪水險的比率不一，但一般都在5％以下。依保發中心資料顯示，產險2023年承保颱風洪水險的汽車數只有5.7萬輛，尤其近幾年少有颱風侵台，颱風洪水險賠款率相當低，近三年產險因颱風洪水理賠金額分別為900萬元、120萬元及300萬元。

由於車險費率已自由化，各家產險颱風洪水險費率不一，車險細險種也都不同。旺旺友聯產險表示，其颱風洪水險費率是固定的，也就是車體險保額的0.7077％，以100萬元的車價，颱風洪水險的保費就是7,077元、200萬元就是1.4萬元左右。富邦產險說，該公司颱風洪水險保費依廠牌、車齡會有所不同，以國產新車重置價值80～100萬元為例，保費約增加3,000～5,000元。華南產險表示，若以車價百萬元車子計算，該公司一年保費約3,000左右。

也就是因為颱風洪水險保費並不便宜，且過去幾年少見車輛被水淹，車主為節省保費大都選擇不加保，因此，颱風洪水險投保率相當低。產險業者強調，即使有上千台泡水車，產險理賠件數也不會多。

旺旺友聯產險指出，目前要加保颱風洪水險者，不管何時期滿，都需交一年期保費，颱風洪水險沒有短天期保單。

華南產險說明，該附加條款應與車險的主保險契約同時投保或退保，中途加保者，還是按主保險契約所載期限計收保費；如在中途單獨退保者，不予退費。

據了解，目前正值颱風季，即使民眾看到中南部泡水車損失慘重，想中途加保颱風洪水險，產險業者也不見得願意承保。