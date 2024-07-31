為何台灣需培育國際半導體人才？

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據台灣半導體產業協會報告指出，半導體產業占2022台灣國內生產毛額GDP的13.1％、近十年附加價值成長3.75倍，且金額日益增加，台美近年亦積極共同投入半導體產業合作，台灣半導體業身為全球科技的先鋒，產業的技術進展及國內外人才培育，不僅牽動台灣的整體GDP，對於全球的半導體產業也帶來極大的影響力。

為讓台灣及全球半導體人才的培育更為精進，陽明交大國際半導體產業學院副院長曾院介表示，近期將啟動半導體線上課程攜手台積電及美國普渡大學共同開設，因在地緣政治的影響下，「為世界建立無牆的半導體教室」是我們的目標，不僅穩定國際半導體供應鏈，未來也希望將這項經驗輸出海外，盼成為國際仿效對象。

目前正在陽明交大國際半導體產業學院（ICST）就讀的印度籍博士生杜傑世（Durgesh Ojha），其研究領域是半導體電子學。據他表示，台灣擁有全球領先的半導體公司，對創新研發的持續投資是推動產業成長的關鍵因素。台灣的優勢在於先進的製造能力、高素質的人才庫以及支持半導體發展的強大產業生態鏈。台灣對半導體技術的戰略重點和完善的基礎設施使其具有競爭優勢，因此必能保持全球半導體產業的領先地位。

杜傑世將來也期望投入於台灣的半導體產業，他認為半導體行業充滿活力，而台灣在全球市場中的關鍵地位，更是提供了許多成長和專業發展機會，如能在台灣半導體業工作，他將可以運用在ICST所獲得的知識和技能，繼而持續為台灣半導體領域作出貢獻。

培育國際半導體人才，不僅是為了因應日益增長的產業需求，更是為了鞏固和提升台灣在全球半導體市場中的地位。陽明交大建立無牆的半導體教室，正是為了實現這一目標，讓台灣成為全球半導體人才的培育重鎮，進而推動全球半導體產業的持續發展與創新。