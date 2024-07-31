臻鼎科技 提供龍華科大每年逾百萬獎學金

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位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭－臻鼎科技集團，日前攜手龍華科技大學，每年提供20位獎助學金名額予大二至大四學子，每人每學年8萬元獎助學金、共計160萬元，讓學子得以專注於學業，並於畢業後前往該企業無縫接軌，期望藉由深化產學合作，加速培育人才，並落實企業永續發展目標，共創產業、學校及學生三贏。

龍華科大校長葛自祥表示，桃園市經發局於今年試辦「桃園Link產學培力平台」，成功媒合龍華科大與臻鼎科技進行產學培力合作，由臻鼎科技提供20位獎助學金名額予大二至大四學生，每學年8萬元獎助學金，領取獎助學金學子須具備中低收入戶證明、產業相關科系四年制一般生，學年成績須達班排前50％，預計今年9月開學後逐一面試學生，面試通過後，學生每學期領取一次獎助學金，並可於畢業後進入臻鼎科技服務半年。

葛校長指出，臻鼎科技為鴻海集團旗下全球第一大PCB廠，主要從事設計、開發、製造及銷售各類印刷電路板，位居全球產業領導地位，感謝桃市經發局產學培力平台的媒合，讓企業將招募人才成本，轉為提供全額獎助學金，學校並居中協助符合條件的學子與企業進行面談及簽訂契約，並由經發局確認雙方簽訂之契約經法院公證，在校生獲取獎助學金後不僅得以專注於學業，並於畢業後前往臻鼎科技無縫接軌，有效提升學子職場競爭力，亦同步解決企業缺工難題，期許透過與臻鼎科技緊密合作，積極培育優秀人才，為PCB產業未來發展注入源源不絕的動力。

葛校長強調，龍華科大在101年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，將學生在大學最後一年課程轉化為銜接企業的第一年培訓，加上位於新北與桃園交界處，周遭有超過十個工業區，課程接地氣、實習機會多，畢業生普獲企業青睞，該校許多學生在實習時，薪資即高於勞動部公布大學畢業生平均月薪，畢業後獲企業留用且認列實習年資，待遇更是水漲船高、百萬年薪不是夢。