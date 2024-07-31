台股基金挺後市 高持股應戰

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台股基金績效前十強及持股比重

台股周線連二黑跌破季線支撐，為大盤站上2萬點以來首見，但主動式操作的台股基金對後市表現不看淡，整體持股比重仍維持逾9成、偏多操作。

據投信投顧公會統計至7月27日止，整體台股基金（國內股票型）7月前四周單周持股比重皆維持在9成以上；前兩周為94.49％、94.14％，第三、四周因盤勢開始震盪，甚至跌破季線大關，略降至93.40％、92.86％。

觀察今年來績效排行前十名台股基金最新持股比重，有7成同樣維持在9成以上，其中復華復華基金有98.32％最高，不過，持股不再全壓電子，納入營建、金融、生技、觀光、文化創意等非電產業持股，以掌握類股輪動機會。

復華全方位、復華高成長、富邦富邦、台新中國通等基金持股比重亦高於整體平均。僅台中銀數位時代、台中銀大發、PGIM保德信中小型股等3檔基金持股比重低於9成，其中台中銀數位時代基金從前周的82.9％略降至79.48％，保德信中小型股基金目前為84.28％，較7月高峰降了約10個百分點。

投信法人表示，台股短線波段修正已近滿足點，預期隨整體產業復甦，加以AI帶動的台股長多格局持續，建議可逢低布局，並聚焦AI供應鏈為主、搭配非電傳產多元佈局之標的，掌握台股後市投資機會。

復華復華基金經理人呂宏宇指出，在AI趨勢帶動下，半導體產業開啟新一波成長期，也進一步讓台股今、明兩年企業獲利預估維持兩位數成長，加以AI晶片新架構有利於台灣半導體供應鏈，仍看好相關受惠題材表現空間，此外，亦可持續留意營建、金融等產業因AI浪潮帶來的財富效應投資機會。

從基本面來看，最具AI題材的通訊服務、科技依然是今年企業獲利成長動能最強勁的類股，短線拉回修正反而是逢低進場的機會。統一投信台股投資團隊認為，隨著半導體庫存回補效益，終端需求升溫，加上半導體作為AI發展最核心的技術，先進製程供不應求，預估今年先進CoWoS產業營收成長超過10％，產業重回長期增長軌道。