14檔台股ETF規模、受益人逆勢增

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先前漲高的科技股走勢轉趨震盪下，連帶國際股市也遭受波及，台股大盤震盪回檔，加權指數自7月11的24,390點歷史高點回落近2,500點，不過仍有14檔台股ETF吸引投資人逢回搶進，呈現規模與受益人數逆勢增態勢。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，近日台股隨美股修正而回檔，不過在AI科技發展趨勢延續下，台股長多格局並未轉變，其中台灣科技股又在全球科技大勢中扮演重要供應鏈角色，包括晶圓代工、封測、電子代工等都需仰賴台廠，短線修正不失為布局基本面佳標的契機，投資人不妨趁勢透過精選台灣優質科技高息股的相關ETF來參與，兼顧科技產業成長行情與穩健收益雙重需求。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析，儘管近期受到消息影響讓加權指數7月以來區間震盪，目前整體基本面的展望沒有改變，台股上市櫃企業的獲利在今、明兩年仍料以雙位數步調邁進，因此若考量成長性之後，台股相對主要國家或全球股市來說仍屬物美價廉。

若以明年本益成長比評價來看，目前加權指數本益成長比約1.23倍，遠低於美國S&P 500指數的1.68倍、MSCI世界指數的1.7倍與日本日經225指數的1.98倍，因此儘管目前加權指數絕對點位處在22,000點左右，未來仍具成長空間，不妨考慮抗跌低波動的動能高息股。

新光投信指出，近期台股下跌是反映美國統大選的地緣政治問題，而非中長期的經濟修正，資金快速輪動下，股價被低估的成長股，有望下波繼續領漲，而這波基本面強勢的績優股，隨股價大幅修正後，中長期投資價值浮現，有望吸引搶反彈資金先進場卡位。

中信關鍵半導體經理人張圭慧認為，長線受惠AI等新興應用需求持續擴增，未來產能看好，拉動生產、機械及電機設備進口值等指標，表現持續暢旺，庫存指數持呈供不應求態勢，顯示國內半導體業基本面仍佳。近期國際市場修正，台股也拉回修正，但長線成長趨勢結構健康，可逢低分批進場。