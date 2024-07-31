債券ETF今年狂吸6,200億！美債ETF最熱 規模前六大名單曝光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美債ETF規模前六大

全球股市近期波動大，資金逃向債券ETF。據CMoney今年以來截至7月23日止的統計，債券ETF（不含槓反型）淨流入逾6,200億元，已達2023年7,400億元的八成以上，總規模攀升至2.73兆元續創新高，91檔債券ETF中，有15檔規模超過百億元，從受益人數來看，債券ETF（不含槓反型）受益人數已近180萬人創高，又以美債ETF最受投資人青睞。

據CMoney統計至7月23日，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債(00687B)的受益人各有34.5萬人、23.2萬人，規模紛破2,433億元、1,769億元，中信美國公債20年ETF（00795B）有逾5萬投資人、規模突破500億元。法人觀察，中信美國公債20年ETF（00795B）過去20季共配息6.066元，平均每季配息0.303元，為市面上所有季配機制的債券ETF中近20季配息金額最高；且隨著規模成長，經管費僅0.1％也成為費率最低的債券ETF。

中信美國公債20年ETF（00795B）經理人張離瓈尹表示，債券ETF具有五大優勢，一是收益穩定，債券可提供相對股票穩定的收益；二是低波動性，通常小於股票型ETF，有效平衡投資組合風險；三是可投資多種債券，降低單一債券的違約風險；四是可以在證券市場交易，交易更加便利；五是成本效益，管理費用通常低於主動型基金。

元大美債20年（00679B）研究團隊指出，目前債市面對的利率走升風險降低，突顯收益避險功能，若未來經濟數據或通膨增速造成短線利空，均可站在買方評估進場點，透過債券ETF高殖利率進行配置，若股市波動加劇，可快速變現作為進場低接的資金來源。

國泰投信ETF研究團隊認為，市場提前反應利率預期，美國大選前股市都可能震盪，債券ETF相對股票型ETF波動低，屬於固定收益型產品，建議下半年可提高此資產配置比重。

推薦閱讀 櫃買債券ETF規模 衝全球第五