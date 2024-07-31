風險偏好升 美非投等債H2有戲

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受惠於風險偏好升高，上半年不良債券表現優於其他債券資產。法人表示，上半年資金湧入CCC評級債，使信評較低的債種表現較為亮眼，預估下半年非投資等級債仍有上漲空間，有望由較高品質的非投資等級債支撐或帶動走勢，經濟前景樂觀，加上發行企業財務狀況改善，建議可加碼非投資等級債基金，取得高息紅利與賺價差優勢。

瀚亞投資美國非投資等級債券基金研究團隊分析，目前非投資等級債的高品質債-BB級，佔美國非投等債指數中約50％，相較於2008年平均佔比約40％有所提高；同時非投等債中的不良債券-CCC級比重正下降接近10％，即美國非投資等級債正處於高品質時代。

據Morgan Stanley統計，2020新冠疫情以後，因市場風險偏好，導致企業傾向發行擔保債，因此擔保債發行量大增；2010年擔保債佔非投資等級債只有27％，到2024年已來到46％，整體非投資等級債安全係數大為提升。

美國非投資等級債各年度正報酬勝率偏高，且今年以來符合過往正報酬年度的走勢，長期來看，表現較為優異。因百美元報價仍低於長期平均，根據統計，若投資人在低於95美元時機進場美國非投資等級債，一年後平均報酬為8.5％、二年後為17.8％，代表現在美非投等債仍落在長期買點位置。

安聯投信認為，受惠於6月通膨數據溫和、消費者信心疲軟以及逐漸冷卻的勞動市場，市場預期9月份會降息，非投資等級債延續近三年來最長連續上漲態勢。根據美銀引述EPFR資料，上周截至7月17日，美國非投資等級債券基金由前一周淨流入8.8億美元，加速至淨流入31.9億美元，動能明顯增加。

法人強調，美國經濟呈現放緩，數據部分已進入技術性衰退，多數債券價格已反映衰退預期，但市場預估僅為溫和衰退，非投資等級債大幅修正後，逢低買點浮現。目前殖利率具吸引力，高殖利率足以補償風險損失，加上違約率尚未拉升，但債券價格已經被過度拋售，建議逢低布局基本面佳的公司債。