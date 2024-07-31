印度股市增胖 晉升全球第四

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印度股市連創新高，自6月初選舉結果公佈後，波段低點起漲以來已張逾1成，再度推升市值擴張，晉升全球第四大市場。投信法人分析，印度經濟成長與企業獲利動能強勁，股市市值擴張晉身全球第四大市場當之無愧，且近年受惠穩定的內資，股市波動程度顯著降低，外資回流錦上添花，建議將印度股票基金納入長期投資或定期定額累積部位。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，印度向來就是全球品牌感興趣的市場，過去營運環境不佳，並不以製造業聞名，但為創造更多就業機會就需吸引投資，莫迪總理第三任期的重點領域，就是利用印度在全球供應鏈多元化中的地位吸引資金投入，近幾年來吸引跨國公司製造基地投資取得巨大成功。

雖然以本益比而言印度市場看似評價水準偏高，但印度企業獲利週期強勁，擅於將本國強勁經濟成長轉化為獲利動能，獲利即是股市走揚的基石。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度6月製造業PMI為58.6，高於5月57.5，連續擴張紀錄推進至36個月，6月服務業PMI為60.4，也高於5月60.2，擴張長達35個月，反映印度經濟的韌性與活力。選後焦點回歸經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出動能，正向循環持續，市場預估今、明年企業盈餘仍有約15％的高雙位數成長，顯示企業獲利成長趨勢不變。類股操作看好工業、金融、公用事業、可選消費、能源。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，全球股市水漲船高，印度股市仍在接近高原而非山頂位置，且大型股仍處於相對低點位置，預料市場行情還未走完，建議透過定期定額參與印度投資，收穫黃金十年的改革成果。

野村投信投資長俞鼎基強調，印度的長期利多優勢如人口紅利、產業鏈從大陸移入等均維持不變，強勁的經濟成長與較高的食品價格可能會使印度央行暫停其寬鬆貨幣政策。

ICICI保誠資產管理預期，印度將迎來全面性預算審查，不會出現重大政策變化。