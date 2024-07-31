經濟回溫 法人：陸股不悲觀

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大陸6月製造業PMI為49.5，較5月持平，連續兩個月在收縮區間，投信法人認為，後市A股並不悲觀，利多因素包括6月地產數據改善，大陸積極推出地產放鬆政策，物價下半年有望回升，隨政策積極發力，效果有望逐步顯現，預計物價將企穩回升，根據Wind預期，下半年CPI年增有望回升至1.3％，PPI同比降幅有望收窄至0.1％。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，短期大陸經濟修復仍面臨壓力，基本面拐點也需時間進一步驗證，但政策改革落地，與7月政治局會議有望打開新一輪政策窗口，後續政策的落實將有望帶動股市回溫，類股操作關注二大族群，一是政策受惠族群，包括出海題材、高分紅；二是科技創新應用，包括AI與機器人。

富蘭克林證券投顧指出，透過更強而有力的財政措施來擺脫大陸市場持續的通縮擔憂、消費動能溫吞、房地產市場疲軟、債務過高等結構性問題，對穩定與重振大陸上市公司的獲利增速前景，並吸引全球資金回歸大陸相當重要。三中全會公報顯示大陸官方將繼續既有施政方針，主要為透過先進製造業來促進經濟成長，未有提振內需與解決結構性問題的政策細節，後續關注7月底舉行的政治局會議。

第一金中國世紀基金經理人張帆分析，公用事業是長期看好類股，相關產業正經歷政策性修復行情，並看好環保、美容護理及食品飲料等產業，需求帶動銷售成長，價格也呈現上揚趨勢，投資前景與收益相對具備成長潛力，由於個別產業處於不同景氣循環，加上大陸市場波動幅度較大，建議採取定期定額，挑選產業、個股投資為宜。

兆豐中國A股基金研究團隊強調，當前A股市場估值較具成長力及吸金力的產業，如原物料、通訊服務、家電用品等產業，可望隨行情轉佳而挹注走勢續揚，部分A股核心資產更有機會成為現階段籌碼進場主軸。

日盛投信海外投資研究團隊預期，當前A股整體估值已經重新回到歷史偏底部水準，上次股債收益差明顯反彈是2022年底宣布全面解封，若本輪也能反彈到差不多位置，簡單推算大盤還有上漲潛在空間。