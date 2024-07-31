避險資金湧入 黃金基金績效讚 勝金價漲幅 前10名一次看

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黃金能源股相關基金近月績效前10名

避險資金湧入黃金，推升價格，但黃金基金漲幅比金價更多，據晨星基金統計，黃金基金近月績效優者逾8％，績效落後的至少也有2.96％，勝過黃金近月不到2.5％的漲幅，法人分析主要是金價震盪劇烈，波段漲幅不大，但黃金礦產股獲利持續增加，使黃金基金漲幅勝出。

PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰指出，預期美國聯準會9月降息後，將吸引資金持續回流黃金市場，除降息有利資金青睞黃金資產，因擔心美國金融危機，各國央行也積極購買黃金，多數央行自2022年中期以來，已將購買量提升至兩倍之多。

高盛根據恐懼、收入、利率、金價等指標對黃金需求建立模型，雖然黃金價格近期較為波動，在地緣衝突上升帶來的恐懼，推升黃金市場的需求。

DWS德銀資產管理機構認為，金價未來可能會進一步上漲，縱使金價最近已經回升並再次逼近歷史高點，因地緣政治緊張局勢與財政赤字上升，可能會繼續推高金價，預估明年6月金價目標價每盎司上看2,600美元。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德分析，每年新的黃金產量預計約增加1.7％，遠低於大多數主要貨幣的貨幣供應成長率，鑑於探勘、礦脈界定、許可和建設執照取得時間較長，通常超過10年，新礦脈供給的反應緩慢。併購是一種有效且具成本效益，可用來取代日益枯竭的黃金儲備方式，去年開始看到這種情況，預計將出現更多併購，支持擁有優質資產的早期公司的估值。

野村投信副總經理張繼文強調，金價和黃金股票價格走勢並不是絕對的正相關，因為決定黃金股走勢的主因，更多比例是受到公司業績、市場對股票投資情緒正負向等。但如果金價接下來持續走揚，中長期來看，金礦公司的獲利將會因此增加，也可望推升金礦股的股票價格上漲。

法人建議，雖持續看好金價及黃金股基金後市，可納入資產配置中，但仍不建議資金「All in」（全部押注），畢竟單押一種基金風險相對大。