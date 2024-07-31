防信用卡盜刷 金管會祭2招

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國人信用卡掉了想掛失卻常因客服電話不通被延誤時機，金管會祭二大策進措施。銀行局副局長童政彰30日指出，為讓民眾盡快獲得掛失處理，今年7月16日已洽銀行公會擬出二大精進措施，銀行要在三個月內完成，一是提升發卡機構人工語音掛失作業的服務水準，包括24小時專線、營業時間內接聽不超過30秒及每年至少辦理一次查核等，二是完善信用卡便民掛失資訊的揭露。

過去民眾信用卡掛失打進客服常會遇到語音說：「現在客服人員正在忙線中」，就進入很長期的等待，童政彰指出，新措施是希望民眾輸入基本資料後、點選「信用卡掛失後」，電話接聽之平均等候秒數於營業時間內不超過30秒，主要是考量非營業時間客服人員不好招聘，因此限定營業時間內不超過30秒。

在「提升發卡機構人工語音掛失作業之服務水準」有三大要項，一是各發卡機構要增設24小時信用卡掛失服務專線，提供民眾更便捷的金融服務；二是各發卡機構應確保信用卡語音人工掛失功能之服務水準，自客戶進入掛失選單起，電話接聽之平均等候秒數於營業時間內不超過30秒；三是各發卡機構應就上開服務水準落實內部查核機制，所屬稽核單位針對「人員接聽信用卡掛失」之服務水準應每年至少辦理一次查核，並視缺失改善辦理情形機動增加查核頻率。

在「完善信用卡便民掛失資訊的揭露」部分也有三大措施，一是由銀行公會統籌並於所屬網站(消費者資訊／信用卡資訊園地項下)揭露各發卡機構信用卡掛失服務資訊，以利社會大眾查詢之用；二是請各發卡機構應於所屬信用卡業務網頁第一層頁面揭露其信用卡掛失服務資訊，並於該網頁超連結至銀行公會網頁提供他行掛失之資訊；三是請有提供數位掛失管道的發卡機構，將信用卡掛失功能置於該管道之信用卡頁面顯著處。

童政彰強調，祭出此措施，主要是在日常監理中常發生的問題，因此很早就責成銀行公會要研議精進措施。