凱基銀行 勇奪創新商務獎兩大獎

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凱基銀行推動數位金融創新，創造良好客戶流程體驗深獲肯定，由《數位時代》主辦「2024FCA創新商務獎」日前舉辦頒獎典禮，凱基銀行打造業界首家多合一信貸審核平台，提供更方便快速且支援多產品的貸款流程，榮獲最佳管理創新銅獎。

凱基銀智能客服「荷包君」具備高達99％以上的回答準確率，並結合最新語音互動技術，打造無障礙金融服務榮獲最佳體驗創新銅獎，這次一舉拿下兩大殊榮，顯示各界專家對凱基銀數位創新具體成果表示肯定。

凱基銀表示，近年信貸市場規模逐漸成長，銀行除了更重視申貸速度、便利性等客戶體驗外，同時亦針對不同客群提供多元化產品。以客戶體驗為中心，透過全國業界首創將多產品結合於單一徵審平台，打造全新信貸審核架構並優化無擔信貸審核流程。

包括從申辦開始到徵審及完成撥款等程序，整體申貸時間減少15％；導入既有客戶免提供財力及串接國發會個人化資料自主運用（MyData）平台，便捷性促使提升既有客戶免自行提供財力的比例上升13％，因應金融市場變化，優化流程和架構及提升客戶體驗表現卓越，獲最佳管理創新獎。

凱基銀致力於數位金融創新，智能客服「荷包君」以活潑親切的方式與客戶互動，提供線上24小時全年無休的諮詢服務，有高達99％以上的回答準確率，並結合最新語音互動技術（TTS/STT），打造讓視障及年長者也能輕鬆使用的無障礙環境，落實金融友善服務。

截至去年底，凱基銀智能客服服務人次已突破24萬，客戶滿意度更高達85％；客戶透過智能客服的便捷性解決金融產品疑問滿足資金需求，更帶動月均銷售量成長12倍，凸顯「荷包君」透過數位科技創造良好的互動體驗外，更提高銷售機會，獲得最佳體驗創新獎，實至名歸。

凱基銀未來將持續運用金融創新科技，改造服務流程，解決消費者使用傳統金融服務的諸多痛點，提升客戶體驗，打造以客戶需求為中心，安心、有溫度的顧客服務。